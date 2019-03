OGNUNO C'HA I SUOI NO-VAX - ALLARME MORBILLO ALLE PORTE DI NEW YORK: 153 CASI SUI 314 TOTALI NEGLI USA. E I LUOGHI PUBBLICI VENGONO VIETATI AI NON VACCINATI - I FOCOLAI SI SVILUPPANO SOPRATTUTTO TRA GLI EBREI ULTRAORTODOSSI CHE VIVONO IN UNA COMUNITÀ CHIUSA: ''CI STATE DISCRIMINANDO'' - VIDEO: IN ARIZONA MANDANO LE SQUADRE SPECIALI SWAT A SALVARE UN BIMBO DAI GENITORI CHE NON LO VOLEVANO RICOVERARE NONOSTANTE UN SOSPETTO DI MENINGITE E FEBBRE A 41

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

gli swat contro genitori anti scienza

A lungo sottovalutata, la disinformazione che ha alimentato l' ostilità di alcuni gruppi sociali nei confronti delle vaccinazioni sta provocando una crisi sanitaria anche negli Stati Uniti con conseguenze pesanti nel campo della salute: si moltiplicano in varie parti d' America i nuovi focolai di malattie infettive che erano totalmente scomparse da vent' anni. E gli interventi urgenti ora adottati rischiano di provocare conflitti sociali e accuse di violazioni dei diritti civili e religiosi dei cittadini.

A poche settimane dalle drastiche misure prese nello Stato di Washington, sulla costa del Pacifico, per arginare un focolaio di morbillo, ora esplode il caso della contea di Rockland, alle porte di New York, che, dopo molte esitazioni, ha deciso di affrontare un' epidemia di morbillo - 153 casi, la metà dei 314 fin qui registrati negli Usa - con la misura più drastica: la dichiarazione dello stato d' emergenza.

Alcune scuole avevano già proibito l' accesso ai bambini non vaccinati e i giudici avevano respinto i ricorsi delle famiglie no-vax. Ora le autorità sanitarie vanno molto oltre: divieto per i ragazzini non vaccinati di frequentare tutti i luoghi pubblici, dai ristoranti ai centri commerciali. Comprese anche chiese e altri luoghi di culto.

morbillo nello stato di new york tra gli ebrei ultraortodossi

La misura, più che giustificata sul piano sanitario (la malattia si trasmette facilmente per via aerea e in questa contea di 300 mila abitanti le campagne anti-vax hanno fatto scendere al 73 per cento la quota dei giovani vaccinati), sta suscitando molti dubbi e perplessità a vari livelli: opportunità ed efficacia del provvedimento, sua legittimità giuridica, conseguenze in campo religioso.

I dubbi religiosi sono legati al fatto che a finire nel mirino è un unico gruppo: gli ultraortodossi che rappresentano una parte consistente della popolazione di questa contea. Il rabbino locale, pur avendo invitato tutti i suoi fedeli a vaccinare i figli, ora dice di temere discriminazioni e attacchi razzisti contro gli ebrei ortodossi, dipinti come untori. E, al di là delle prevedibili reazioni furiose dei no-vax, sono già diversi i giuristi che hanno espresso dubbi sulla costituzionalità di una misura che, dicono, comporta una sorta di detenzione per i minori non vaccinati, di fatto obbligati a restare a casa.

epidemie di morbillo tutte nelle comunita religiose ortodosse cristiane ebraiche islamiche e amish

Dubbi anche sui modi scelti per controllare e sanzionare le violazioni: nessuna verifica preventiva sui minori che entrano in negozi e ristoranti. Ma se si verificherà a posteriori che bimbi non vaccinati hanno frequentato luoghi pubblici, i genitori saranno multati o condannati fino a sei mesi di reclusione.

Le autorità sanitarie, che hanno ampi poteri d' intervento in caso di epidemie, erano consapevoli di questi rischi e hanno temporeggiato a lungo (il focolaio si allarga da ottobre). Ora sono intervenute con uno stato d' emergenza di durata per ora limitata a 30 giorni.

Intanto, dopo che Pinterest ha bloccato le ricerche relative a vaccini nel suo sito, anche Facebook e Google hanno annunciato interventi per evitare che le voci di chi è ostile ai vaccini continuino ad essere le prime a comparire quando si fanno ricerche in materia epidemiologica. Ancora una volta le reti sociali chiudono la stalla (o, meglio, provano a farlo) troppo tardi: il veleno della disinformazione è stato sparso per anni.

