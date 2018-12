OOPS, CI SIAMO SBAGLIATI - L’INCREDIBILE STORIA DEI CONIUGI ARRESTATI PER PEDOFILIA ASSOLTI DOPO TREDICI ANNI - LA COPPIA, ACCUSATA DI AVER VIOLENTATO UNA BIMBA DI SEI ANNI, LORO PARENTE, ERA FINITA IN CELLA NEL 2005. IL PROCESSO ERA INIZIATO NEL 2007, MA SI È BLOCCATO A CAUSA DEL CONTINUO CAMBIO DI GIUDICI

Giulio De Santis per corriere.it

tribunale

Dopo undici anni d’istruttoria in primo grado, venerdì alle 11.30 è terminato con l’assoluzione piena il processo in cui tre imputati erano accusati di aver violentato nel 2005 una bambina di sei, loro parente, affetta da una patologia psichiatrica. A far diventare «ostaggi» delle aule del Tribunale Antonio Iacobelli e Maria Grazia Colucci, sposati, insieme con Sandro Cavallaro, è stata la macchina giudiziaria, rimasta del tutto ferma tra il 2008 e il 2018 per via dei continui cambi di collegio. «In un’udienza è mutato addirittura due volte», spiega l’avvocato Armando Fergola, difensore dei coniugi.

La storia del procedimento ha inizio nel 2005: Cavallaro e Iacobelli vengono arrestati (la moglie solo indagata) insieme alla madre della bimba, Carmina Macchia, e al suo compagno Elio Giovannini.

Questi, ritenuto il principale responsabile, nel 2007 è condannato in abbreviato a sei anni di carcere, ormai scontati. I coniugi invece sono rinviati a giudizio con l’accusa di aver approfittato della piccola durante i fine settimana. Il dibattimento comincia nel 2007, con 14 udienze in due anni. Ma a fine 2008 cambia un giudice e l’istruttoria s’impantana fino al 2018, quando a presiedere il collegio arriva Paola De Martiis. In quattro udienze il processo si chiude. La coppia è assolta. Mentre Macchia è condannata a otto anni per violenza sulla figlia.