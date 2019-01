OPS! MI SO’ PERSA LA RAGAZZINA – UNA BIMBA DI DUE ANNI È CADUTA DA UN’AUTO IN CORSA A UNA CURVA ED È STATA ABBANDONATA SULL’ASFALTO DALLA MADRE CHE NON SI ACCORTA DI QUELLO CHE ERA SUCCESSO: A SALVARE LA PICCOLA È STATO UN PASSANTE, MA LA BIMBA NON È RIMASTA MIRACOLOSAMENTE FERITA GRAZIE A… - VIDEO

Una bimba di due anni è caduta da un’auto in corsa, rischiando la vita ma salvandosi per miracolo: è successo in Minnesota e la piccola si è salvata grazie a seggiolino a cui era legata.

Le terribili immagini di quanto accaduto sono state condivise su Facebook da un passante, che ha ripreso la scena, e hanno fatto il giro delle tv americane: durante una curva, la portiera della macchina si è aperta e il seggiolino, non fissato correttamente al sedile, è letteralmente volato via.

Per fortuna un automobilista si è subito fermato, ha bloccato le auto che stavano per passare, ha preso il seggiolino e ha portato in salvo la piccola. La madre, che guidava l’auto, non si era accorta di nulla ed è tornata sul posto venti minuti dopo: non è ancora chiara comunque la dinamica esatta di quanto è successo. Il procuratore della contea sta esaminando il caso.

