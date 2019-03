OUSSEYNOU SY UNA "BRAVA PERSONA"? FALSO. NEL 2010 L'UOMO HA AGGREDITO UNA 17ENNE SUL BUS. "TI PORTO A CASA IO ALLA FINE DEL GIRO". POI SCATTA L'INCUBO. L'UOMO SI AVVENTA SULLA RAGAZZA. LE TOCCA IL SENO E I GLUTEI. ARRIVA UNA CONDANNA A UN ANNO NEL 2018 PER VIOLENZA SESSUALE. EPPURE SY CON UNA DENUNCIA DEL GENERE ALLE SPALLE ERA ALLA GUIDA DI UN AUTOBUS CON A BORDO 51 RAGAZZINI DELLE SCUOLE MEDIE

Franco Grilli per Il Giornale

OUSSEYNOU SY

Ousseynou Sy non era certo una "brava persona". Chi ha lavorato con lui e chi lo conosce sostiene che nel corso della sua permanenza in Italia, l'autista-attentatore del bus di San Donato non ha mai creato problemi.

Falso. Bisogna tornare indietro di 9 anni. Nel 2010 l'uomo ha aggredito una 17enne sul bus. Una ragazza torna a casa sul bus e incontra proprio l'autista "maledetto". Sy, come rirporta Repubblica, usa poche parole per convincere la 17enne a fidarsi di lui: "Ti porto a casa io alla fine del giro". Poi scatta l'incubo. L'uomo si avventa sulla ragazza e tenta un approccio sessuale. Le tocca il seno e i glutei. Arriva la denuncia. Il suo legale di allora tentò di minimizzare: "Meno di uno sfioramento".

OUSSEYNOU SY sequestro bus

Eppure Sy con una denuncia del genere alle spalle era alla guida di un autobus con a bordo 51 ragazzini delle scuole medie. Quella denuncia però non rimase lettera morta. La denuncia si è trasformata in una condanna a un anno nel 2018 per violenza sessuale. Una vicenda che di fatto segna la vita privata della 17enne e di quella dell'autista.

san donato milanese sequestro del bus ousseynou sy 2

Da quella sentenza non si sarebbe più ripreso e dunque sono affiorati i primi segnali di squilibrio psicologico. Poi c'è un altro precedente inquietante. L'uomo qualche tempo fa era stato fermato mentre si trovava alla guida di un auto. Dopo l'alcoltest il risultato: positivo. Condanna penale e multa da 680 euro. E sospensione della patente per sei mesi.

IL COLTELLO USATO DA OUSSEYNOU SY

Sy si mette in malattia e riesce a non perdere il lavoro: tutta colpa di omessi controlli che hanno permesso all'attentatore di rimettersi alla guida di un pullman e di incendiare il mezzo con i ragazzini a bordo. Il pm Greco contesta tra le varie accuse anche l'aggravante di terrorismo. Le fiamme sarebbero divampate con alcuni studenti ancora a bordo. Un attimo in più e avremmo pianto dei morti innocenti. Ora Sy è nel carcere dove è stato accolto con un lancio di uova e arance. L'incubo per i bimbi è finito. Per lui è appena cominciato...

OUSSEYNOU SY IL BUS SEQUESTRATO DA OUSSEYNOU SY