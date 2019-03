PANICO AI DAVID: CHE E' SUCCESSO A SORRENTINO? – DOPO LE ACCORATE PAROLE DI ELENA SOFIA RICCI E DI ALDO SIGNORETTI, VINCITORE NELLA CATEGORIA ACCONCIATORE, CHE LO SALUTANO COME SE FOSSE IL CARO ESTINTO, È SCATTATA LA CACCIA ALLE INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DEL REGISTA – MA LUI IN REALTÀ… (VIDEO)

Solo io ho dovuto controllare Wikipedia per assicurarmi di non essermi persa la morte di Paolo Sorrentino? #David2019 — Maria Teresa Nicastro #restiamoumani (@MarTer_13) March 27, 2019 comunque crepo perché ho rivisto il discorso di Elena Sofia Ricci e da come parla di Sorrentino sembra davvero che sia morto e infatti su Twitter molti non hanno capito mentre quello sta bello tranquillo a girare The New Pope pic.twitter.com/auIsQQR7rn — Carla (@Kariswhoo) 27 marzo 2019 Elena Sofia Ricci mo non è per dire, ma salutare qualcuno guardando verso il cielo nel linguaggio non verbale vuol dì che quel qualcuno è morto. Sai qualcosa su Sorrentino che noi non sappiamo? #David2019 — Giuliavespoli (@giuliavespoli) March 27, 2019 io che credevo che la Ricci ricordasse Fantastichini o qualcun altro dei morti, ma si limita a ringraziare Sorrentino 'MANCHI, PAOLO' è il livello di pettiness a cui aspiro#David2019 — Simon Säger (@ailocalipunk) March 27, 2019 Credo che, Sorrentino, da buon napoletano, si sia grattato al saluto di Elena Sofia Ricci. #David2019 — Gianfranco Di Maio (@GianfryDiMaio) March 27, 2019

the new pope 9

Sorpresa tra i visitatori di Piazza San Pietro, questa mattina, per la presenza di un finto Papa su una 'papamobile' nera, circondato da agenti della sicurezza e festeggiato all'inizio di Via della Conciliazione da centinaia di fedeli che sventolavano bandierine gialle.

Tutto molto realistico, o quasi: perché si trattava delle riprese della nuova serie tv di Paolo Sorrentino, 'The New Pope', seguito della precedente e di grande successo 'The Young Pope'.

John Malkovich en pape maigrelet avec escarpins rouges sur la place Saint-Pierre - Paolo Sorrentino tourne “The new pope” pic.twitter.com/4s2ulNTmDt — Catherine Marciano (@clmarciano) March 28, 2019

the new pope 7

A impersonare il Pontefice, in questo caso, è l'attore americano John Malkovich, che per l'occazione si è fatto crescere la barba (bianca) e ha mostrato un'espressione seria e talare accompagnato da zucchetto, candidi come da d'ordinanza.

the new pope 8

A parte queste scene, c'è ancora molto riserbo sulla trama di 'The New Pope', e si sa solo che Malkovich, protagonista della serie, veste l'abito pontificio dopo Jude Law, che interpretava 'The Young Pope' nella prima stagione

