MA E’ GRILLO O RAMBO? "BEPPE MAO" IN VERSIONE CULTURISTA NEL SUO CONTRODISCORSO DI CAPODANNO: "NON SONO PIU’ L’ELEVATO. NON SO PIU’ COSA AUGURARVI… IL MIO CORPO E’ UN SOGNO E I SOGNI SONO LA BATTAGLIA DEL PROSSIMO SECOLO" - LA SUPERCAZZOLA DEL GARANTE DEL M5s CHE AMMETTE DI NON SAPERE “COSA STO DICENDO” E POI INVITA A RESTARE… - VIDEO