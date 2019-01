19 gen 2019 16:56

UN PARA-GURU IN MENO - IL SANTONE INDIANO GURMEET RAM RAHIM, 51 ANNI, GIÀ IN CARCERE PER AVER VIOLENTATO DUE SUE SEGUACI, È STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L'OMICIDIO DI UN GIORNALISTA CHE NEL 2002 AVEVA RIVELATO GLI ABUSI SESSUALI NELLA SUA SETTA – NEL 2017 I SEGUACI DEL GURU AVEVANO SEMINATO IL CAOS PER…