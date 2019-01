IL PARAPETTO DOVE LO METTO - UN NEO-AVVOCATO PRECIPITA DAL QUARTO PIANO A MILANO: SI ERA APPOGGIATO A UNA BALAUSTRA ALTA 75 CENTIMETRI E HA PERSO L’EQUILIBRIO – ANTONIO MONTINARO È GRAVISSIMO: HA LESIONI A MILZA E FEGATO, VERSAMENTI AI POLMONI E NON MUOVE LE GAMBE – SOTTO ACCUSA I PARAPETTI TROPPO BASSI, CHE GIÀ NEL 2015...

Ha lesioni alla milza, fegato e versamenti ai polmoni, fortunatamente non è più in pericolo di vita ma non muove le gambe: rischia di rimanere paralizzato Antonio Montinaro, il giovane avvocato di 31 anni che nella mattinata di venerdì 18 gennaio è precipitato dal quarto piano del tribunale di Milano, un terribile volo di sei metri dopo che si era appoggiato a una balaustra alta solo 75 centimetri.

L'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 del mattino al quarto piano del palazzo di Giustizia (lato via San Barnaba). Secondo una prima ricostruzione sembra che il praticante avvocato, che da poco aveva superato l'esame di stato per esercitare la professione, fosse appoggiato al parapetto quando avrebbe perso l'equilibrio ed è volato nel vuoto.

L'urto con un corrimano gli ha evitato di precipitare fino in fondo, lo ha fatto invece "rimbalzare" sui gradini delle scale del terzo piano, sei metri sotto. I primi a soccorrerlo sono stati i pm Alberto Nobili e il pm di turno Giovanna Cavalleri, successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico di Milano, non è in pericolo di vita, ma non muove le gambe e rischia di rimanere paralizzato.

Sotto accusa le balaustre

Le balaustre del tribunale sono finite sotto accusa, quella a cui si era appoggiato Antonio Montinaro era alta solo 75 centimetri. Non è la prima volta: come riportato in un articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera il caso dei parapetti troppo bassi venne a galla nel 2015 insieme alla questione di diversi armadi che ostruivano gli impianti antincendio. La questione fu risolta qualche mese dopo: gli impianti antincendio vennero liberati dalle masserizie mentre sulle balaustre apparvero dei cartelli che recitavano "Vietato sporgersi".

