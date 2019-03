PARENTI SERPENTI – UNA COMMERCIANTE VERONESE VIENE DERUBATA DAI CUGINI MENTRE È IN COMA: LE HANNO FREGATO LA BORSA IMPOSSESSANDOSI DELLE CHIAVI DI CASA E HANNO RIPULITO IL SUO APPARTAMENTO – ARGENTERIA, PORCELLANE, ORO E PERSINO I CAGNOLINI: ECCO COSA HANNO RUBATO

Da www.leggo.it

terapia intensiva 2

Finisce in terapia intensiva a seguito di un malore e i suoi familiari la derubano. Una commerciante veronese è finita in coma dopo un malore, una situazione piuttosto grave che l'ha portata a restare ricoverata per diverso tempo in terapia intensiva. In quei giorni però i suoi cari, al posto di starle vicino, di sono approfittati di lei e l'hanno derubata dei suoi beni.

terapia intensiva 3

I cugini della donna hanno trattenuto la borsa della donna approfittando del suo stato, si sono impossessati delle chiavi di casa senza dire nulla nemmeno alla sorella ch viveva in un'altra città, e una volta nell'appartamento hanno preso quello che volevano. Alla donna sono stati svuotati i conti correnti, è stata rubata argenteria, porcellane, oro, la merce del negozio nel magazzino e persino i suoi due cagnolini.

terapia intensiva 1

Quando la vittima si è svegliata e ha notato quello che era successo ha subito sporto denuncia e ora la polizia indaga per violazione di domicilio e della corrispondenza, furto e maltrattamento di animali.

terapia intensiva 5 terapia intensiva 6 terapia intensiva 4