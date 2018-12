18 dic 2018 20:13

PAURA PER “CAPITANO ULTIMO”: UN’AUTO È STATA DATA ALLE FIAMME DI FRONTE ALLA FALCONERIA DEL MILITARE, SITUATA IN UNA ZONA PERIFERICA DI ROMA – I FALCHI DI SERGIO DE CAPRIO SONO RIMASTI ILLESI, COSÌ COME LE PERSONE OSPITATE NELLA CASA FAMIGLIA – SECONDO GLI INQUIRENTI POTREBBE ESSERE UN ATTO INTIMIDATORIO VERSO L’UOMO CHE CATTURÒ TOTO RIINA: ECCO PERCHÉ…