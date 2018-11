PAZZA PAZZA MALGY! - "LA CANZONE ‘GELATO AL CIOCCOLATO’? NON È UN PEZZO SUL MEMBRO DI UN RAGAZZO AFRICANO, E’ UNA STORIA CHE HA INVENTATO PUPO – NEL PRIVATO SONO MOLTO CAPRICCIOSO E FACCIO UN PO' DI DISPETTI – FABRIZIO CORONA? UNA SERA E' ARRIVATO DIETRO DI ME, MI HA ABBRACCIATO E DATO UN BACIO SUL COLLO - CRISTIANO RONALDO E' UN BAMBOLOTTO, I MASCHI CHE AMO SONO ALTRI…”

Da “I Lunatici” - Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

cristiano malgioglio versione geisha

Cristiano Malgioglio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Magioglio ha rivelato un aneddoto sulla canzone 'Gelato al cioccolato': "Su questa canzone gira una leggenda metropolitana che si basa su una storia raccontata da Pupo. In realtà la canzone è nata perché stavo preparando un budino, prima ci ho messo lo zucchero, poi senza accorgermene ci ho messo del sale. Il gelato al cioccolato in realtà non è il membro di un ragazzo africano, questo è molto lontano dalla mia testa, Pupo ha inventato questa cosa, magari per far ridere qualcuno mentre faceva uno spettacolo".

chiambretti malgioglio

Malgioglio ha parlato dell'amore: "Va tutto bene, sono molto tranquillo, mi vedo con il mio lui in Irlanda una volta ogni 15 giorni, stiamo insieme una notte e poi torno a Milano. Ci sono notti che non si dimenticano, notti che valgono una vita. Sono impegnato professionalmente parlando con Chiambretti, Piero mi adora, sono la sua sorella, la sorella che non ha mai avuto. Per lui ci sono sempre.

cristiano ronaldo malgioglio meme

Mi chiedete se sono davvero 'pazza' anche nella vita? Diciamo che sono capriccioso nel privato, faccio un po' di dispetti. A parte Chiambretti, mi piace Bianca Berlinguer. Andrò di nuovo ospite da lei, mi piace molto, è forte, è stupenda. Se fosse una cantante, scriverei delle cose fortissime per lei. Potrebbe essere una cantante rock".

malgioglio

Sulla politica: "Non sono capace a parlare di politica, non capisco un cacchio, certe volte mi vergogno. Salvini mi è molto simpatico, mi fa impazzire perché ogni cosa che riguarda lui risponde, è molto simpatico, l'ho visto ultimamente da Barbara D'Urso, avevo i tacchi, stavo cantando, lui arrivava subito dopo di me, era davanti al video, stava guardando. Subito dopo di me arrivava lui, non so cosa abbia pensato. Era molto divertito. Di Maio personalmente non lo conosco. Con chi prenderei un caffè? Sono allergico al caffè, offrirei una camomilla sia a uno che all'altro".

cristiano malgioglio

Malgioglio ha confessato una volta di essere pazzo per Mauro Icardi: "Ora non me ne frega più niente. Cristiano Ronaldo? E' un bambolotto. Non sono questi i maschi che amo. Quelli del passato erano stupendi. Zidane ad esempio, con lui ci avrei fatto non un pensiero, mille. Ronaldo è un bambolotto, non mi piacciono i bambolotti. Ho avuto molti amici calciatori, con uno ho fatto anche un reality. Parlo di Francesco Coco. Era di una bellezza...Quando io ho fatto l'Isola dei famosi si pativa la fame, ma Coco era talmente bello che le mie razioni di cibo le davo a lui".

BARBARA D URSO CRISTIANO MALGIOGLIO

Su Fabrizio Corona: "L'ho visto ultimamente, in Calabria, stavamo facendo uno spettacolo. E' arrivato da dietro e mi ha dato un bacio sul collo, abbracciandomi. Mi sono girato e ho visto lui. L'ho incontrato di nuovo da Chiambretti, è un ragazzo molto affettuoso e gentile".

malgioglio malgioglio instagram 5 malgioglio instagram 2 malgioglio instagram 3 malgioglio malgioglio instagram 4 malgioglio instagram cristiano malgioglio