PENE DELL’INFERNO – IN TANZANIA UN UOMO VA DAL PRESUNTO AMANTE DELLA MOGLIE E - ZAC! - GLI TAGLIA IL PENE: IL MARITO ERA STANCO DELLE VOCI, DIVENTATE SEMPRE PIÙ INSISTENTI, DI UN TRADIMENTO E CON L’AIUTO DI DUE COMPLICI HA FATTO IRRUZIONE NELLA CASA DELLA VITTIMA PER DISTRUGGERGLI LA VITA – IN REALTÀ SI TRATTAVA SOLO DI UN PETTEGOLEZZO, VISTO CHE LA DONNA LO ANDAVA A TROVARE PER…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

la vittima

Un pettegolezzo sulla moglie troppo insistente e lui taglia il pene all'ipotetico rivale in amore. In paese si vociferava che la consorte trascorresse troppo tempo insieme ad un altro uomo in sua assenza, così il marito va a casa del presunto amante e lo evira con l'aiuto di due complici.

I fatti si sono svolti a Majengo, nella regione di Songwe, in Tanzania. Come riporta la stampa locale, a raccontare come sono andate le cose è stata una vicina di casa della vittima.

pene tagliato 4

La moglie dell'aggressore, si recava spesso nella sua casa, fino a quando un giorno, poco dopo che era andata via, sono entrati 3 uomini nell'appartamento, hanno tagliato i genitali al presunto amante con un coltello da cucina e poi sono fuggiti. Nel villaggio da qualche tempo si vociferava che i due avessero una relazione, ma pare invece che l'uomo era solito acquistare carbone dalla donna.

pene tagliato 2

La vicina ha raccontato di aver sentito le suppliche della vittima, che però non sono servite a nulla. In lacrime e sanguinante l'uomo ha avvertito il fratello che lo ha portato in ospedale e poi lo ha aiutato a sporgere la denuncia. Ora le autorità sono sulle tracce dell'uomo e dei suoi presunti complici, di cui nessuno sembra più avere avuto notizie dal giorno dell'aggressione.

pene tagliato 1 pene tagliato 3