Madre Natura con il tuo lui si è data da fare: essendo superdotato, potrebbe essere ancora più eccitante fare l’amore con il tuo partner. Peccato, però, che potrebbe anche fare un po’ male...

La vagina è sì elastica, ma ha anche una profondità che, ovviamente, prima o poi giunge al termine. Se lui ha il pene grande potrebbe provocare dolore il contatto con la cervice; senza nulla togliere al sesso orale, che potrebbe provocare anche dei disagi… Ecco come fare l’amore se lui ha il pene grande!

Lui ha il pene grande, le posizioni per fare l’amore Innanzitutto, è importante sapere che in primis lui deve concentrarsi molto sui preliminari: in questo modo rende la vagina più lubrificata e… pronta a difendersi.

Ovviamente, per avere maggiore sicurezza, tu e il tuo partner potete ricorrere al lubrificante. Non solo per te, ma anche il suo gioiello ha bisogno di diventare più pratico e il lubrificante potrebbe aiutare molto.

Non sarà Rocco Siffredi (mai dire mai), ma per non trasformare il sesso in un film hot, potete ricorrere a delle posizioni ottime per sentire meno dolore e aumentare l’eccitazione! Quella più gettonata è che tu stia sopra e lui sotto: con questa posizione puoi gestire bene la penetrazione e tenere tutto sotto controllo.

Un’altra posizione perfetta per fare l’amore è “il loto”: lui seduto sul letto e tu seduta sopra di lui con le gambe incrociate dietro la sua schiena.

Una posizione non proprio romantica, ma molto passionale: in piedi, appoggiata su un muro, con una gamba alzata e lui che ti penetra con semplicità ma senza esagerare. Il dolore, così, viene percepito molto di meno e il piacere prende il sopravvento.

Tre posizioni dove il romanticismo e la passione non mancano di certo; l’importante è non concentrarsi solo sul dolore, ma focalizzarsi sulla passione!

