DI PENE E DI PALLINE – UN RAGAZZINO CINESE DI 11 ANNI SI È INFILATO 70 BIGLIE MAGNETICHE NEL PENE – DOPO AVER AVVERTITO DOLORI FORTISSIMI I GENITORI LO HANNO PORTATO IN OSPEDALE, MA LUI SI È RIFIUTATO DI RIVELARE CIÒ CHE AVEVA FATTO – I MEDICI SONO STATI COSTRETTI A…

DAGONEWS

Un ragazzino di 11 anni cinese ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo essersi inserito 70 sfere magnetiche nel pene.

I genitori lo hanno portato all'ospedale di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, lunedì mattina presto, dopo che il figlio continuava a lamentarsi per i forti dolori e perché non riusciva a urinare. Dalle radiografia è immediatamente emerso il problema, nonostante il ragazzino continuasse a negare ciò che aveva fatto. I medici hanno rimosso con successo le piccole sfere magnetiche durante un'operazione durata due ore.

«Con la crescita per i bambini è normale essere più curiosi riguardo al loro corpo» ha detto il dottor Tao a Metropolis Express, aggiungendo che è fondamentale per insegnanti e genitori aiutarli a capire i cambiamenti del corpo. Non è la prima volta che un bimbo cinese finisce in ospedale per un problema del genere: a gennaio un altro ragazzino è stato operato dopo essersi inserito le stesse palline su per il tratto urinario.

