11 dic 2018 17:44

PENSATE CHE IL VOSTRO PARTNER REAGISCA CON FREDDEZZA AI VOSTRI DONI? NON AVETE IDEA DI CIÒ CHE È SUCCESSO ALLA POVERA LADY D – NEL 1985, PER FARE UNA SORPRESA DI NATALE A CARLO, DIANA, ALL’EPOCA 23ENNE, MISE IN SCENA UN MUSICAL INSIEME AL BALLERINO WAYNE SLEEP – MA IL MARITO NON APPREZZÒ IL GESTO E COMMENTÒ CAUSTICO: “È SOLO UN MODO PER METTERSI IN MOSTRA E…”