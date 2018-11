SI PRESENTAVA SUL SITO DI INCONTRI 'TINDER' COME ANA, DIFFONDENDO IMMAGINI DI BELLEZZA FEMMINILE. POI SCATTAVA L’INVITO PER GLI APPUNTAMENTI AL BUIO:

Da www.gazzettino.it

Mano pesantissima della giustizia britannica contro un uomo accusato di essersi spacciato per donna e d’aver ingannato altri 4 uomini inducendoli ad avere sesso bendato con lui. Un giudice della Kingston Crown Court lo ha infatti condannato oggi a ben 15 di carcere, riconoscendolo colpevole di aver aggirato il consenso dei partner e quindi, di fatto, di aver commesso un reato equiparabile allo stupro.

Il protagonista della vicenda boccaccesca, residente nella zona sud di Londra, si chiama Duarte Xavier e ha 33 anni, ma sul sito d’incontri Tinder si presentava come Ana, diffondendo immagini di bellezza femminile. Poi scattava l’invito per gli appuntamenti al buio, per i quali alle 'predè veniva richiesto di bendarsi gli occhi: trappola in cui risultano essere cadute inconsapevolmente le quattro persone, d’età compresa fra i 26 e i 45 anni, beffate, lo hanno poi denunciato. Oltre alla pena detentiva, la corte ha disposto un ordine restrittivo nelle relazioni private di Xavier e il suo inserimento in una lista di molestatori sessuali abituali.

