Sperimentare in cucina oggi va di moda. Ma c'è un limite a tutto e voler bene al nostro palato vuol dire talvolta anche non cedere alle tendenze di stagione. Se quel che si dice è vero sui trend culinari che quest'anno saranno più in voga, forse ci conviene tenerci strette le nostre pietanze locali, che da nord a sud dello stivale ci invidia tutto il mondo. Gli esperti di Whoole Foods in occasione dello scoccare del 2019, ne hanno tirate di fuori di cotte e di crude. Quasi letteralmente.

Hanno stilato un curioso elenco di stramberie alimentari. Carne sintetica, latte di piselli, torte di alghe per citarne alcune. Per chi è forte di stomaco, non sarà difficile affrontare le stranezze culinarie di cui ci toccherà, per lo meno, sentir parlare quest' anno. Ma chi invece ha un palato più fine, di certo farà meglio a tenersi alla larga dalle novità che gli inventori di cibo ci tengono a propinarci.

«Mangiare bene vuol dire mangiare prodotti di qualità», sottolinea il noto chef volto di Gambero Rosso, Igles Corelli, che si tiene lontano dalle nuove mode. «La tradizione vince sempre», spiega, «è importante curare la qualità degli abbinamenti. Non si può mischiare tutto a casaccio. Il benessere in cucina deriva anche dall' associare bene i prodotti». Constatazione che però le tendenze di quest' anno sembrano voler escludere a tutti i costi.

Per esempio si dice che sia in arrivo sulle nostre tavole la Jackfruit. Una pietanza della cucina Hawaiana: un grande frutto che però al sapore dolce a cui siamo abituati addentando una mela o una pera, sostituisce il sapore della carne. Qualcuno azzarda, per essere precisi, che sa di porchetta. Dalle Hawai, inoltre, dovrebbero recapitarci pure la pasta di gamberetti. Ma noi, italiani, che quando si parla di pasta dovremmo guardare dall' alto in basso tutto il mondo, chissà se quest' ultima prelibatezza riusciremo veramente a digerirla.

Per non parlare delle bibite. Se al mercato dei latti vegetali, che ormai popolano gli scaffali dei supermercati siamo ormai abituati e siamo pure diventati convinti consumatori, alle novità di quest' anno forse non siamo ancora preparati. Il Pea milk è la bevanda che nel 2019 avrà una vera impennata nel nostro paese. Chi conosce l' inglese ha già capito, si tratta del latte di piselli. Solo provare a immaginarne il gusto, ci viene difficile. Per chi si atterrà a ingurgitare acqua, invece, potrà imbattersi senza difficoltà nell' acqua di cocco, o ancora, ultimissima novità, nell' acqua di cactus.

I dolci perderanno il loro sapore, appunto, dolce. Perché seguire la moda significherà pure assaggiare tutto quanto è aspro e acre. Le basi dei nuovi dessert, infatti, saranno costituite da tamarindo e melograno, due ingredienti tutt' altro che dolciastri.

Ci conviene anche prestare attenzione a quello che ordiniamo. Tra i cuochi quest' anno andrà di moda sperimentare le alghe. Le abbiamo provate un po' tutti nei ristoranti giapponesi. Ma trovarcele come ingrediente principale di un dessert forse non ce lo aspettiamo tutti quanti. Al supermercato per esempio, potremmo imbatterci nel tonno vegetale, pietanza non ben definita sempre a base di alghe. «La sperimentazione ha senso, ma il cibo appartiene sempre alla tradizione», sentenzia Filippo La Mantia, famoso cuoco di Milano di origini siciliane.

«Sperimentare secondo me consiste nel tornare indietro, nel saper riproporre le ricette antiche. Ogni prodotto ha una sua storia e la bravura di uno chef consiste nel saperla raccontare. Non dimentichiamo poi l' etica del prodotto: il rischio delle nuove tendenze è dimenticare che va sempre servito il prodotto di stagione per avere una cucina sana». Pure in fatto di birra, la tradizione sta per essere rovesciata.

Sembra che in varie parti del mondo stiano sperimentando nuove fragranze. Le India Pale Ales sono le ultime novità. Si tratta di una birra prodotta con l' aggiunta di lattosio. Esatto, avete capito bene: la birra al latte.