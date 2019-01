IL PIBE È FUGGITO CON L’ORO? - L'AVVOCATO DI MARADONA SPIEGA: ''NON E' SPARITO NEL NULLA, STA FACENDO DEI TEST MEDICI IN ARGENTINA E POI...'' - A POCHE ORE DALL'INIZIO DEL CAMPIONATO DELLA SERIE B MESSICANA, DOVE ALLENA I DORADOS, IL CLUB LO AVEVA DEFINITO “INTROVABILE”...

Diego Armando Maradona sarebbe letteralmente sparito nel nulla, a poche ore dall'inizio del campionato di clausura della serie B messicana, dove il Pibe de Oro allena i Dorados. Quel che si sa è che per le vacanza natalizie era in Argentina ma da giorni se ne sarebbero perse tracce e notizie. Lo stesso club messicano lo definisce "introvabile".

Secondo i media messicani non sarebbe nemmeno scontata la sua conferma sulla panchina dei Dorados, con una trattativa ancora in piedi tra la società e l’avvocato del Pibe de Oro.

MESSICO, RISOLTO IL MISTERO MARADONA: CONTINUERÀ AD ALLENARE I DORADOS

Diego Maradona continuerà ad essere l'allenatore dei Dorados, club di seconda divisione messicana con la quale ha sfiorato la promozione. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, a poche ore dal via del campionato, a risolvere il mistero ci ha pensato il suo avvocato, Matias Morla. "Diego Maradona allenerà i Dorados per tutta la stagione - ha twittato - Dopo alcuni esami medici di routine in Argentina si unirà agli allenamenti della squadra".

"O mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona..." recita un noto coro dei tifosi napoletani dedicato al Pibe de Oro, ma in Messico il testo ha rischiato seriamente di cambiare in "Non ho visto Maradona". Il tecnico dei Dorados, che lo scorso dicembre aveva sfiorato una clamorosa promozione perdendo i playoff solo in finale, è stato infatti a lungo introvabile e non ha più fatto avere sue notizie alla società, che da giorni lo cercava.

Gli ultimi post sui profili social del Diez erano geolocalizzati in Argentina, dove Maradona è tornato per trascorrere le feste, ma a Culiacan nessuno sapeva dove si trovasse, tanto da mettere in dubbio la sua avventura come allenatore. Differenti le versioni: stando ai media messicani, il suo avvocato, Matias Morla, stava ancora negoziando il rinnovo di contratto dell’allenatore ed era in attesa di una risposta da parte della dirigenza. In Argentina, invece, si scriveva, che il Diez fosse molto arrabbiato per l’allontanamento di Luis Islas, suo collaboratore di fiducia, e che stava meditando l'addio. Nel frattempo il club aveva annunciato l’argentino José María Martínez come nuovo membro del corpo tecnico, senza fare alcun comunicato relativo a Maradona. Un mistero risolto nella giornata di venerdì dalle parole del legale dell'ex fuoriclasse. Non è ancora chiaro, però, se Maradona tornerà in tempo per il debutto di domenica contro il Celaya.

