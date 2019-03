DA PICCHIATORE A STUPRATORE È UN ATTIMO? – CONOR MCGREGOR È INDAGATO PER LO STUPRO DI UNA DONNA IN UN HOTEL DI DUBLINO: A LANCIARE LA NOTIZIA, NELLO STESSO GIORNO IN CUI LA STAR DELLE “ARTI MARZIALI MISTE” HA ANNUNCIATO IL RITIRO, È STATO IL NEW YORK TIMES CHE CITA QUATTRO FONTI ANONIME – UNO DEGLI SPORTIVI PIÙ PAGATI AL MONDO A GENNAIO SI SAREBBE PRESENTATO IN UN POSTO DI POLIZIA, INTERROGATO E POI RILASCIATO IN ATTESA DI ULTERIORI INDAGINI… (VIDEO)

Alessandro Fulloni per "www.corriere.it"

conor mcgregor 8

Un annuncio improvviso via twitter, nel pomeriggio di lunedì: «Hey ragazzi, una notizia veloce: oggi ho deciso di ritirarmi da questo sport conosciuto come “Arti Marziali Miste”».

Ma quasi in concomitanza con il «cinguettio» di Conor McGregor — tra gli sportivi più pagati al mondo e star indiscussa della Mma (acronimo della sigla inglese Mixed martial arts: tecnica di combattimento dove tutto è consentito, pugni, calci e prese di lotta libera) — il New York Times ha messo online la notizia dell’inchiesta per violenza sessuale che riguarda il campione irlandese.

CONOR MCGREGOR SI RITIRA

Secondo il quotidiano Usa — che cita quattro fonti differenti, sebbene anonime — McGregor sarebbe stato accusato da una donna per una violenza che sarebbe avvenuta (il condizionale è assolutamente obbligatorio) a Dublino, a dicembre, al Beacon Hotel, albergo solitamente frequentato dal fighter durante i suoi soggiorni in Eire.

conor mcgregor 4

La violenza sarebbe avvenuta a Dublino McGregor — sostiene ancora il Nyt — a gennaio si sarebbe presentato in un posto di polizia, interrogato (in stato di arresto, scrive il giornale Usa ripreso da un’agenzia Afp) e poi rilasciato in attesa di ulteriori indagini dato che le accuse non sono state dimostrate.

conor mcgregor 2

Tanto che lo stesso Nyt , con cautela, ribadisce che se l’approfondimento giudiziario prosegue non vuol dire che McGregor sia colpevole. Al vaglio degli investigatori (racconta una delle fonti anonime interpellate) ci sarebbero i video della security dell’hotel. I giornali dublinesi avevano raccontato della violenza senza però fare il nome del campione: questo per via delle severissime norme sulla privacy che permettono di dare le generalità di chi è accusato di stupro solo in caso di condanna.

Il Nytadombra però il sospetto che i media dell’Irlanda — dove ovviamente McGregor è una leggenda — abbiano usato una cautela eccessiva, se non una vera e propria censura, nel racconto della vicenda che sui social sarebbe invece di dominio pubblico. Piuttosto che fare nome e cognome si è preferito parlare di «noto sportivo». E in certe redazioni sarebbero addirittura comparse «veline» esplicite: «Non parlatene».

conor mcgregor 1

Una portavoce di McGregor, Karen J. Kessler, ha dichiarato al New York Times che «questa storia circola da un po’ di tempo e non c’è motivo di parlarne ora». «Collegare l’annuncio fatto da Conor (lunedì) a questa voce è completamente sbagliato», ha ribadito Kessler. Il ritiro annunciato anche nel 2016 Quello del ritiro peraltro sembra un film già visto.

il lottatore conor mcgregor

Anche nel 2016, infatti, l’irlandese — noto per le sue intemperanze: l’anno scorso a New York assaltò un pullman che trasportava atleti che avrebbe dovuto sfidare e picchiò gli agenti che cercavano di fermarlo — annunciò l’addio per poi cambiare idea e affrontare, nella boxe questa volta, la sfida più importante della sua carriera nell’agosto del 2017: sul ring di Las Vegas si confrontò con la leggenda Floyd Mayweather.

conor mcgregor si consola col whisky e 100 milioni di dollari

Venne sconfitto per lo stop imposto dall’arbitro alla decima ripresa, ma intascò comunque oltre 30 milioni di dollari di borsa. E poi è tornato alla Mma.

FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR conor mcgregor vs floyd mayweather 5 conor mcgregor FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR FLOYD MAYWEATHER SCHIANTA CONOR MCGREGOR