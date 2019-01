UNA PIPPA FUORI DAL CAMPO - GAVIN WHYTE, CALCIATORE 22ENNE DELLA NAZIONALE DELL’IRLANDA DEL NORD, È INDAGATO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO DOPO ESSERSI MASTURBATO IN STRADA A BELFAST – LA BRAVATA È STATA RIPRESA CON UN CELLULARE E LE IMMAGINI SONO DIVENTATE VIRALI: IL VIDEO MOSTRA IL GIOCATORE CON I PANTALONI ABBASSATI MENTRE SI SMANACCIA VISIBILMENTE UBRIACO… (VIDEO)

Da "www.leggo.it"

gavin whyte 8

Scandalo a luci rosse nel calcio britannico. Un calciatore della nazionale dell’Irlanda del Nord, Gavin Whyte, ala dell’Oxford United(Serie C inglese) è indagato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico: colpa di un video girato durante una delle scorse notti per le strade di Belfast, in cui Whyte visibilmente ubriaco si masturba per strada.

Dopo che il video è finito sui social il calciatore, 22 anni, è stato multato dal club: le immagini sono successive ai suoi festeggiamenti per aver ricevuto un premio intitolato a George Best. Whyte, una promessa del calcio nordirlandese, ha segnato 4 gol nella sua prima stagione in League One, ed è andato anche a segno al suo esordio in nazionale.

gavin whyte 6

«È stato un atto completamente fuori luogo, ma il ragazzo è dispiaciuto - ha commentato Karl Robinson, manager dell’Oxford, scrive l'Independent - Aveva bevuto troppo, ma è un bravo ragazzo.

gavin whyte 5

Raramente ho visto qualcuno più rammaricato di lui, sa che non avrebbe mai dovuto farlo. Ma che sia un calciatore o meno, questo tipo di comportamento è sbagliato.Spero che i tifosi possano perdonarlo».

gavin whyte 1 gavin whyte 7 gavin whyte 4 gavin whyte 2 gavin whyte 3 gavin whyte 9