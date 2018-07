IN MEDIO ISTAT VIRTUS – SISTEMATA LA CDP, LEGA E M5S TRATTANO PER LE ALTRE NOMINE: VERSO L’ISTITUTO DI STATISTICA L’ANTI-BOERI GIAN CARLO BLANGIARDO, AVVERSARIO DELL’IMMIGRAZIONE E DELLO IUS SOLI – SALINI IN BILICO COME AD PER LA RAI: CAMPO DALL’ORTO LO VOLEVA A RAI2 E LAVORA NELLA CASA DI PRODUZIONE DI SIMONA ERCOLANI. ROBA DA LEOPOLDA DOC...