27 set 2018 13:49

E POI DICONO DI ROMA – IL DEGRADO DI MILANO FA INCAZZARE PERSINO MONTEZEMOLO: “SE MIA FIGLIA DOVESSE SCENDERE ALLE 10 DI SERA A ROGOREDO NON CE LA MANDEREI. VERSA IN UNA SITUAZIONE DRAMMATICA” – SALA CIANCIA DI “MILANO SICURA” MA IL SUO PIANO NON STA FUNZIONANDO: IN DUE MESI CI SONO STATI DIECI CASI DI VIOLENZA SESSUALE UNO PEGGIORE DELL’ALTRO E OGNI GIORNO C’È UNA RISSA TRA CLANDESTINI