PORNO IN CAMPO – I SUPPORTER DELLA SQUADRA DI CALCIO OLANDESE ‘RIJNSBURGSE BOYS’ HANNO INGAGGIATO LA PORNOSTAR FOXY PER DISTRARRE GLI AVVERSARI: L’ATTRICE, COMPLETAMENTE NUDA, HA CORSO DA UNA PARTE ALL’ALTRA DEL CAMPO, CERCANDO DI STUZZICARE I CALCIATORI DELL’AFC CHE, VISTO IL RISULTATO… (VIDEO)

DAGONEWS

la pornostar foxy 3

I fan della squadra di calcio olandese Rijnsburgse Boys, che gioca in terza divisione, hanno pagato una pornostar per entrare in campo e distrarre così gli avversari della AFC di Amsterdam.

I supporter hanno ingaggiato "Foxy", che si è aggirata sull’erba completamente nuda, indossando solo i calzettoni e sventolando la bandiera della squadra.

L’attrice si è avvicinata ad alcuni giocatori avversari, tentando di distrarli, ma i calciatori hanno fatto di tutto per resistere al suo fascino e, visibilmente imbarazzati, hanno cercato di ignorarla.

la pornostar foxy 4

Nemmeno l’offerta di Foxy è riuscita a bloccare l’avanzata della squadra avversaria che è riuscita a rifilare 6 gol ai padroni di casa, capaci di mettere in rete solo due palloni.

la pornostar foxy 2 la pornostar foxy 1