UNA PORNO PROF AL GIORNO LEVA LA PUBERTÀ DI TORNO – UN’INSEGNANTE 27ENNE È STATA ARRESTATA PER AVER FATTO SESSO RIPETUTAMENTE CON UN 13ENNE – IN UN’OCCASIONE LA DONNA LO AVEVA SPINTO IN UN’AULA E AVEVA PRATICATO SESSO ORALE SU DI LUI CHE, ESTASIATO, LE SCRIVEVA: “VOGLIO FARE ANCORA SESSO CON TE”. LA RISPOSTA HOT DELLA PROF ERA STATA INEQUIVOCABILE…

Quel ragazzo di 13 anni era diventato la sua ossessione. Non faceva altro che pensare a lui e scrivergli che sognava di poter abbandonare il lavoro per fare sesso insieme.

Un desiderio irrefrenabile che ha portato Brittany Zamora, insegnante sposata di 27 anni, direttamente in una cella di un carcere dell’Arizona. Il processo continua, ma intanto un’emittente americana è riuscita ad avere qualche messaggio di testo che la prof si scambiava con il ragazzino.

Brittany è stata arrestata a marzo dopo che i genitori dello studente avevano scoperto i messaggi di testo espliciti e le foto della prof nuda sul cellulare del figlio. Era immediatamente scattata la denuncia e la donna era finita in carcere. Tutto era iniziato quando l’insegnante aveva chiesto ai propri studenti di inviarle dei messaggi per non farla sentire “annoiata”.

In tanti le avevano scritto, ma con un uno studente in particolare gli sms si erano intensificati a tal punto da diventare sempre più espliciti. «Ti amo, sei così carino - scriveva Britanny - Vorrei che tu potessi stare sempre con me». E il ragazzino rispondeva: «Anch'io. Vorrei poter uscire con te ogni volta che vogliamo».

Secondo la polizia, Zamora ha fatto sesso con lo studente in almeno quattro occasioni, dal 1° febbraio all'8 marzo, e in un’occasione avrebbe praticato sesso orale su di lui in un’aula scolastica. Dopo uno dei loro incontri, il ragazzo scriveva che voleva fare un’altra volta sesso con lei. «Lo so piccolo! - aveva risposto al prof - Ti voglio tutti i giorni senza limiti di tempo... Se potessi lasciare il mio lavoro e fare sesso con te tutto il giorno, lo farei».

