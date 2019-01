PRENDE PIÙ LIKE UN UOVO O LA GALLINA? LA FOTO DI UN SEMPLICE UOVO È DIVENTATA L'IMMAGINE CON PIÙ LIKE SU INSTAGRAM BATTENDO, CON 25 MILIONI DI LIKE, UNO SCATTO DI KYLIE JENNER FERMO A QUOTA 18,2 MILIONI – È STATO POSTATO DA UN PROFILO CON UNA SOLA IMMAGINE E CON IL SOLO SCOPO DI…

Alessio Lanna per "www.corriere.it"

uovo

Non ci sono star che tengano di fronte a un uovo. La foto di un semplice uovo di gallina è diventata la foto con più like su Instagram battendo di misura personaggi blasonati come Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner e Chiara Ferragni.

E dire che in quella immagine non c'è nulla di speciale: c'è solo un uovo al centro dello scatto, lo sfondo è bianco, non si sono effetti particolari. Eppure l'immagine sta arrivando a 25 milioni di like, una cifra mai vista se si pensa che il precedente detentore del record è uno scatto di Kylie Jenner fermo, per così dire, a quota 18,2 milioni.

la foto da battere

L’origine dell’uovo

L'operazione è frutto di un geniale esperimento online. L'uovo dei record è stato postato da Egg Gang, un profilo che finora ha una sola immagine, quella da 25 milioni di like appunto, ed è stato creato solo per l’istantanea di Kylie Jenner della figlia appena nata.

non si sa chi ci sia dietro l'operazione ma la conquista dei like è partita il 4 gennaio, giorno in cui la foto è stata postata in rete ed è avvenuta grazie a un tam tam online che non ha conosciuto sosta.

kylie jenner 3

Gli imitatori

Nell'attesa di scoprire gli artefici di questo scherzo ben riuscito, si sono moltiplicati i falsi profili dell'uovo, ora si trovano migliaia di foto che ripropongono quell'immagine in tutto il mondo. In più c'è anche chi ha pensato di proporre altro.

Sul social fotografico c'è una baguette da 6mila like che punta a battere il record dell'uovo ma anche una pianta di lattuga da 330 like e, come prevedibile, una gallina. Con un uovo, ovviamente.

kylie jenner 2 kylie jenner 1 kylie jenner prima e dopo il chirurgo 5 kylie jenner instagram kylie jenner selfie alla scollatura kylie jenner tuta color carne kylie jenner a hollywood kylie jenner in aereo le curve della diciottenne kylie jenner Kylie Jenner Tyga e Madonna alla sfilata di Jeremy Meeks kendall e kylie jenner kylie jenner kylie jenner al met kylie jenner piccole per capelli kylie jenner kylie jenner by terry richardson kylie jenner instagram 2 kylie jenner instagram 1 kylie jenner al met gala 2016