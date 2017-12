UN PRETE SUDAFRICANO HA SOMMINISTRATO DEL VELENO PER TOPI ALLA SUA CONGREGAZIONE PER FARE UN'OPERA DI "GUARIGIONE" SPIRITUALE. VOLEVA DARE PROVA CHE LA FEDE RENDE IMMORTALI - MIRACOLO! DIVERSE PERSONE HANNO PERSO LA VITA

Per provare l’immortalità della fede, un prete ha somministrato del veleno per topi alla sua congregazione. Come ci si può facilmente immaginare non è andata bene.

Padre Light Monyeki di Soshanguve, in sud Africa, si è fatto carico della parola di Dio in maniera un po’ troppo letterale, volendo mostrare ai suoi fedeli dei poteri soprannaturali e immortali della fede, con una prova decisamente pericolosa.

Il prete ha dichiarato alla sua congregazione che non avrebbero dovuto temere la morte, poiché sarebbero sopravvissuti, prima di servire alcune bottigliette d’acqua contenenti del veleno per topi. Sfortunatamente i più sono stati felici di soddisfare la sua richiesta.

“Non dovete proclamare la vostra fede perché siamo tutti credenti, la morte non ha alcun potere su di noi. Orribilmente, molti dei suoi seguaci sono accorsi a bere la sorsata letale del fatale miscuglio in un gesto disperato per sentirsi più vicini a Dio."

Il prete ha bevuto il liquido per primo prima di versarlo nella bocca della sua leale congregazione. Come prevedibile, i membri della chiesa hanno iniziato a d avvertire dolori allo stomaco e nel pomeriggio, cinque di loro erano morti.

Altr i13 sono stati portati all’ospedale dopo aver ingerito il drink letale, ciononostante Monyeki ha negato la sua responsabilitò a riguardo, dichiarando: “Troppo di una cosa buona può essere cattivo”.

L’incidente ha avviato un’indagine della polizia, ma nessuno è stato arrestato finora.

È sbalorditivo che questo prete possa aver davvero pensato anche per ub solo secondo che questa fosse una buona idea e mette in luce un forte abuso di potere sui suoi fedeli.

Molti di questi topicidi possono avere degli effetti considerevoli sul corpo umano se ingeriti, contengono anticoagulanti e, man mano che i ratti sviluppano delle difese a questi veleni, sono sempe più potenti e tossici sia per gli animali sia per gli uomini.

