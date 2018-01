PRIMA INCASSO L'OSCAR (WEINSTEIN) E I RUOLI (WOODY E POLANSKI), POI PIANGO - “MI PENTO DEL MIO SILENZIO”: KATE WINSLET NON TRATTIENE LE LACRIME IN UN DISCORSO DI PREMIAZIONE DICENDOSI AMAREGGIATA PER AVER LAVORATO CON “ALCUNI PERSONAGGI POTENTI: L’ABUSO SESSUALE È UN CRIMINE” - EVIDENTEMENTE TEME DI ESSERE OSTRACIZZATA PER AVER OSANNATO E LAVORATO COI PEGGIO MAIALONI, CONCLAMATI O PRESUNTI

La Winslet deve il suo Oscar per ''The Reader'' a Weinstein (con cui ha lavorato due volte, pur conoscendo benissimo il suo comportamento), è stata protagonista di ''Carnage'' di Polanski (condannato 40 anni fa per violenza su una minore e tuttora latitante), mentre solo l'anno scorso (non 20 anni fa) è stata la star dell'ultimo film di Woody Allen, la ''Ruota delle Meraviglie''.

Eppure ieri sera non è riuscita a trattenersi ed è esplosa in lacrime di fronte al pubblico sul palco mentre teneva un discorso, esprimendo i suoi rimorsi per non aver fatto di più per le vittime delle molestie.

kate winslet

L’attrice 42enne si trovava a Londra per ritirare un premio al London Film Critics' Circle Awards 2018 domenica sera, dove ha parlato degli scandali e degli abusi sessuali dilagati a Hollywood, esprimendo il suo profondo rimorso per aver lavorato con certi registi dell’ambiente, senza fare nomi:

“Ci sono registi, produttori e uomini di potere che per decenni sono stati premiati e applauditi per il loro lavoro sia dall’industria sia dal pubblico.

“Molte carriere sono senz’altro fiorite grazie alla loro influenza e solo in parte per merito dei ruoli svolti nei film. Il messaggio che ci è stato mandato per anni era che fosse un privilegio poter lavorare per queste persone.”

“Vedere persone da tutto il mondo e di tutte le classi sociali scendere in strada la settimana scorsa per protestare contro le molestie, lo sfruttamento e gli abusi mi ha fatto capire che no sarei potuta stare in piedi di fronte a questo pubblico stasera tenendo per me gli amari rimpianti che nutro per aver preso la decisione di lavorare con alcuni individui che sarebbe stato meglio evitare.

A quel punto l’attrice non è più riuscita a trattenere le lacrime, e ha dovuto dare le spalle al pubblico per ricomporsi, prima di continuare:

kate winslet e jude law

“È diventato chiaro anche per me che non parlare può solo far aumentare il dolore di molte donne coraggiose che hanno già deciso di farlo invece. L’abuso sessuale è un crimine.”

Prima di lasciare il palco Kate ha abbracciato Jude Law, che le ha consegnato il premio.

