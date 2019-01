UNA PROF AL GIORNO LEVA LA PUBERTÀ DI TORNO – UNA INSEGNANTE DI 46 ANNI NON POTRÀ PIÙ INSEGNARE DOPO AVER FATTO SESSO CON UNA STUDENTESSA DI 15 ANNI – LA DONNA ERA MOLTO AMICA DEI GENITORI DELLA RAGAZZINA QUANDO L’HA CIRCUITA, INTIMANDOLE DI NON RIVELARE NULLA DELLA LORO STORIA – MA L’ADOLESCENTE…

Da "notizie.yahoo.com"

Non potrà più insegnare. Una professoressa di geografia di un istituto misto di Colchester (Essex) è stata radiata da una commissione d’inchiesta. La donna 46enne, Suzanne Harrison, ha fatto sesso con una sua studentessa di 15 anni nel corso di una relazione emersa soltanto ora che la ragazza ha confidato tutto alla sua nuova compagna.

Lo riporta Fanpage. Peraltro Suzanne era molto amica dei genitori dell’adolescente: non avrebbero mai immaginato che potesse tradire in questo modo la loro fiducia.

L’inchiesta

La donna si sarebbe avvicinata alla giovane grazie al suo ‘ruolo’ di amica di famiglia e di insegnante, e le avrebbe detto più volte di non raccontare a nessuno della loro storia. Il legame fra le due si è protratto per circa quattro anni, in seguito si sono lasciate ma l’insegnante ha continuato comunque ad andare nella casa dei genitori dell’adolescente.

Quindi la 15enne si è unita con una ragazza che le è stata presentata dalla stessa professoressa. Come detto, alla nuova fidanzata ha rivelato la passata relazione.

La commissione

Successivamente anche la madre della giovane è venuta a sapere di questo legame e ha deciso di denunciare l’insegnante. Questa la conclusione alla quale è giunta la commissione d’inchiesta che ha radiato la 46enne: “Sebbene non ci siano prove di un effetto sul benessere dell’alunna, la ragazzina è stata spinta a una relazione sessuale in un’età in cui per legge e per sua stessa protezione tale rapporto è vietato.

Le azioni della signora Harrison hanno comportato un doppio abuso di fiducia, sia come insegnante che come amica della famiglia”.

