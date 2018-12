LA PRONTEZZA DI RIFLESSI TI SALVA LA VITA – UNA DONNA VIETNAMITA SI TROVA IN STRADA CON IN BRACCIO IL FIGLIO QUANDO UN CAMION SFONDA IL GUARDRAIL E SI DIRIGE VERSO DI LEI – CON UNA RAPIDITÀ IMPRESSIONANTE LA MAMMA RIESCE A FUGGIRE METTENDO IN SALVO ANCHE IL PICCOLO E LASCIANDOSI ALLE SPALLE LA SCENA DI UN DISASTRO (VIDEO)

DAGONEWS

tir fuori controllo 2

Quando guarderà quel video da grande potrà fare solo una cosa: ringraziare sua madre, non solo per avergli dato la vita, ma anche per avergliela salvata. Solo grazie alla sua incredibile prontezza di riflessi, infatti, questa donna vietnamita e suo figlio sono scampati a un incidente che poteva rivelarsi mortale.

tir fuori controllo 1

Come si vede nelle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza di un’auto, un camion sbanda, rompe il guardrail, attraversa la corsia e finisce per schiantarsi su alcune macchine. La donna, che si trovava in strada con il piccolo in braccio, riesce a fuggire, lasciandosi alle spalle la terribile scena dell’incidente. Pochi passi che le hanno garantito la salvezza.

tir fuori controllo 3 tir fuori controllo 4