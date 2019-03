PRONTO, CHI SPIA? - CENTINAIA DI ITALIANI INTERCETTATI SUL CELLULARE PER ERRORE DA HACKER DI STATO - IL SOFTWARE DI INTERCETTAZIONI, LO SPYWARE "EXODUS", ERA PENSATO PER INTERCETTARE LEGALMENTE CRIMINALI MA PER UN PRESUNTO ERRORE DI PROGRAMMAZIONE HA FINITO PER CATTURARE LE CONVERSAZIONI ANCHE DI CITTADINI NORMALI

cellulare spia

ALESSANDRO LONGO per repubblica.it

Alcune centinaia di utenti italiani, forse oltre un migliaio, sono stati infettati per errore da un software pensato per intercettazioni di Stato, tramite una ventina di app inserite su Google Play Store. Lo spyware, il suo nome è Exodus, è stato scoperto dalla società no profit Security No Borders, in un'inchiesta fatta in collaborazione con la rivista Motherboard, che ha pubblicato il rapporto.

A quanto si legge nel rapporto, come confermata da molti esperti informati dei fatti a Repubblica, Exodus è usato dalle principali procure per intercettare criminali (le loro telefonate, registrare i suoni ambientali, copiare la rubrica, il registro telefonico, la posizione gps, le conversazioni Facebook eccetera). Il problema è che per un errore nel codice questo software finiva per intercettare in modo indiscriminato chiunque scaricasse le app, presenti liberamente sullo store di Google (prima che Google le rimuovesse proprio nei giorni scorsi).

hacker