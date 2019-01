16 gen 2019 11:46

IL PROSSIMO DELLA LISTA: GIORGIO PIETROSTEFANI - L'EX CAPO DEL SERVIZIO D' ORDINE DI “LOTTA CONTINUA” DEVE SCONTARE ANCORA 14 ANNI COME MANDANTE, INSIEME A ADRIANO SOFRI, DELL'OMICIDIO DEL COMMISSARIO CALABRESI - UN PAIO LI HA FATTI IN GALERA, TRA IL 1997 E IL 1999, QUANDO FECE IL “BEAU GESTE” DI TORNARE IN ITALIA PER ASSISTERE AL PROCESSO DI REVISIONE, SALVO SPARIRE POCO DOPO… - LA FRANCIA QUANDO CE LO CONSEGNA?