LE PROSTITUTE DEL FAR WEST – NELLA FRONTIERA AMERICANA LE "DONNE DI DUBBIA REPUTAZIONE" SI POTEVANO TROVARE FAICLMENTE IN QUALUNQUE CITTADINA: QUESTE IMMAGINI RIVELANO LA VITA QUOTIDIANA DELLE "DONNE DI MALAFFARE" NEI FREQUENTATISSIMI, E RISPETTABILI, BORDELLI DELL'EPOCA

DAGONEWS

le prostitute del far west

La vita nel Vecchio West non era facile e molti uomini arrivavano alla frontiera americana alla ricerca di lavoro e fortuna, in un ambiente in cui le donne erano in larga minoranza.

Quella fu infatti un’epoca d’oro per i bordelli, che venivano gestiti da donne astute e si potevano trovare in ogni paese.

Queste fotografie del XVIII° secolo ritraggono delle 'donne di malaffare' dentro alle loro camere da letto, mentre si accordano con i potenziali clienti o mettono in mostra il loro guardaroba per la macchina fotografica.

Queste donne andavano a letto con alcuni dei criminali più ricercati dell’epoca, e alcune di loro si unirono perfino ad alcune delle loro bande, come fu il caso per Laura Bullion, una prostituta che lavorava nel celebre bordello di Fannie Porter.

Le vecchie mappe e i dati sulla popolazione dimostrano che gli uomini erano circa il 20% in più delle donne in molte di quelle aree e qualunque campo di minatori, città in crescita o piccola cittadina ospitava, quasi senza eccezione, almeno un paio di prostitute, se non un vero e proprio quartiere a luci rosse.

le prostitute del far west 2

La prostituzione infatti contribuì cospicuamente alle economie locali grazie alle molte licenze commerciali, tariffe sui locali e contravvenzioni che fecero fiorire molti quartieri a luci rosse trasformandoli in veri e propri epicentri sociali delle comunità.

Un giudice distrettuale che visitò il Montana, nel 1881, descrisse una piccola cittadina di un migliaio di abitanti come un luogo “senza morale e senza legge:”

“Non è sicuro girare per strada di notte. Ci sono 42 saloon e una media di sei risse ogni sera.”

le prostitute del far west 3

Pur essendo un’attività dichiaratamente illegale, i visitatori potevano facilmente trovare delle donne di “dubbia reputazione” aprendo semplicemente i registri pubblici statali o cercando nelle guide locali, come quella per i viaggiatori in Colorado del 1895, un vero e proprio compendio di 66 pagine che aiutava i clienti a scegliere il bordello più adatto ai loro gusti.

Alla crescita del settore, si accompagnò anche un crescente numero di donne che si avvicinava alla prostituzione come a una vera e propria professione aziendale, pur essendo un mestiere pericoloso in cui molte di esse morivano di parto o a causa di malattie veneree.

Alcune però divennero talmente benestanti da guadagnarsi una certa notorietà e venire considerate come cittadine rispettabili e di alto rango.

una guida AI BORDELLI dell epoca

Nelle foto, sono ritratte proprio alcune di quelle donne che divennero delle vere e proprie celebrità locali.

le prostitute del far west 8 le prostitute del far west 10 le prostitute del far west 11 le prostitute del far west 12 le prostitute del far west 13 le prostitute del far west 14 le prostitute del far west 15 le prostitute del far west 16 le prostitute del far west 4 le prostitute del far west 5 le prostitute del far west 6 le prostitute del far west 7 le prostitute del far west 9