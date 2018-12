CARTA CANTA MA NON PER “CALTA” - I GIORNALI DEL GRUPPO CALTAGIRONE HANNO PERSO 90 MILIONI NEGLI ULTIMI 2 ANNI CON “IL GAZZETTINO” SVALUTATO PER 28 MILIONI E TUTTE LE TESTATE (“IL MESSAGGERO”, “IL MATTINO” E “IL GAZZETTINO”) IN CARICO PER SOLI 200 MILIONI - MA SONO BRICIOLE PER L’IMPRENDITORE CHE SIEDE SU UN TESORO LIQUIDO CHE SUPERA GLI 800 MILIONI DI EURO…