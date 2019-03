26 mar 2019 19:41

QUANTE STORIE PER DUE TETTINE! – I RESPONSABILI DI UN PARCO DI GIACARTA HANNO COPERTO CON DEI DRAPPI DORATI LE STATUE DI ALCUNE SIRENE CHE SGUAZZAVANO A SENO NUDO IN UNA FONTANA: “NON CI SONO STATE PRESSIONI ESTERNE, VOGLIAMO SOLO RISPETTARE I NOSTRI VALORI ORIENTALI” – MA IN MOLTI VEDONO LA SCELTA LEGATA A UNA VENTATA DI RADICALIZZAZIONE DELLA POLITICA…