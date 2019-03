QUEL MOSTRO DI SUOCERA – IN ALCUNI CASI SI INSTAURA UN BEL RAPPORTO, IN ALTRI LA VITA DELLA COPPIA SI TRASFORMA IN UN INFERNO – TUTTI I CASI IN CUI SAREBBE MEGLIO FUGGIRE SUBITO DOPO AVER CONOSCIUTO LA MADRE DEL PARTNER – SI VA DALLA MARTIRE, QUELLA CHE HA SCAMBIATO IL FIGLIO PER IL MARITO, FINO ALL’INVADENTE CHE PORTA IL CIBO A CASA PER PAURA CHE IL ‘PARGOLO’ FINISCA AVVELENATO…

DAGONEWS

Se la mamma è sempre la mamma, non bisogna dimenticare che la suocera rappresenta (spesso) all’interno di una coppia un elemento divisivo.

Per le donne tra madre e figlia c’è un diretto passaggio di valori e di modi di vedere il mondo: spesso si tende a diventare troppo opprimenti, a non lasciare spazi alla coppia e in men che non si dica ci si ritrova con la suocera con le chiavi dell’appartamento.

Problemi diversi quando si parla della madre del marito: il rapporto tra i due potrebbe essere tossico per troppo amore o per troppo odio.

Una vera bomba a orologeria per la coppia, secondo la sexperta Tracey Cox che ha sviscerato quali problemi possono insorgere all’interno di un ménage quando si instaura un rapporto tossico.

Lui la odia

«Molti terapeuti credono che un uomo che odia sua madre odi tutte le donne - dice Cox - Sono d'accordo. Se incontrate un uomo che mette continuamente in ridicolo sua madre, scappate via: se non rispetta la mamma non rispetterà nemmeno voi.

Tra l’altro, più profondo è l'odio, più tossico sarà l'effetto che avrà sulla vostra relazione. Il tutto si condensa nella paura del potere che una donna potrebbe avere su di lui, quindi, quando la relazione diventa seria, all'improvviso decide che non siete all’altezza».

Ha una quantità non normale di contatti con la madre durante la giornata

«È impossibile dare una definizione di ciò che è anormale, perché dipende molto dall'età e dalla situazione: se sua madre è anziana o malata, ovviamente sarà in costante contatto con lei.

Diverso è stare con un uomo con una madre che non ha alcun problema, ma dalla quale non riesce a staccarsi nemmeno se state guardando un film, fate sesso o qualsiasi altra attività insieme.

Se si allontana quando parla con lei, vuol dire che la madre mette bocca nei vostri affari privati e lui non vuole che lei venga percepita come minaccia».

Lei lo tratta come suo marito, non come suo figlio

«Questo di solito accade quando il marito l'ha lasciata o è morto, costringendo il figlio a entrare nel ruolo di primo protettore: lei lo prenderà per un braccio mentre cammina, (lasciandovi alle spalle), lui sarà tenuto ad accompagnarla a pranzi o eventi e a prendere decisioni che normalmente spetterebbero al partner.

Ovviamente si siedono troppo vicini, sono affettuosi e lei è gelosa di te».

Tu e sua madre non siete per niente simili

«Se ha avuto un buon rapporto con sua madre, è probabile che sceglierà di sistemarsi con qualcuno che ha lo stesso tipo di personalità.

Se piacete alla madre fin da subito è un buon segno: vuol dire che avete molto in comune.

Se andrà d'accordo con sua madre, andrà d'accordo con le donne che condividono valori e credenze simili. Se non siete affatto come lei, il rapporto è destinato a non durare».

La madre critica tutto ciò che fa il figlio

«Una buona madre si assicura che suo figlio sia amato incondizionatamente e lo accetta per quello che è.

Se, invece, sin da piccolo, lo criticava costantemente per ogni decisione che prendeva, lui sarà cresciuto emotivamente debole e dipendente da lei e in cerca di approvazione.

Provate a insistere perché faccia qualcosa che lui vuole fare davvero sapendo che la madre non vorrebbe mai: se non accetta, la relazione sarà difficile».

Lei è una martire

Lei è una martire

«Se pensate che avere una suocera critica e cattiva sia un inferno, provate a trattare con una che si sente una martire. All’inizio il sostegno del figlio verso la propria madre può essere dolce, ma vivere sotto il costante ricatto del “d’altra parte l’ho fatto io prima per te” è un incubo.

Si tratta di una subdola manipolazione dalla quale non avete scampo: se provate a criticarla, il vostro uomo non vi perdonerà».

Ha paura di lei

«Avere paura di un genitore è innaturale e significa inevitabilmente che c'è stato una specie di abuso, emotivo o fisico.

Se sua madre ha avuto problemi a gestire la rabbia o lo ha punito per averla delusa, il figlio cresce ansioso.

Questi tipi di uomo finiscono spesso per piacere alle persone e inizialmente possono risultare molto attraenti, fino a quando non ci si rende conto dei demoni che si portano dietro, della paura incontrollata e anche della rabbia».

Disapprova la vostra relazione

«Indipendentemente dal fatto che sia una madre buona o cattiva, se non ottenete l’approvazione della mamma, sarà una battaglia dura. La maggior parte delle persone ha contatti ragionevolmente regolari con i propri genitori e se la tensione è alta tra voi e la madre, la vita diventerà molto stressante.

Lei vi chiamerà casualmente con il nome dell'ex che le era piaciuta e se litigherete con lui, lei non spererà in un vostro ricongiungimento. Non sarà facile nemmeno per lui sopportare questa relazione».

Lei non si fida di voi

«Queste scene sembrano uscite da un film: lei porta i pasti cucinati in casa perché non si fida di cosa darete da mangiare a suo figlio, vi istruirà costantemente su come gli piace fare le cose, vi dirà come allevare i vostro figli e cercherà di trasformarvi in una mini-lei».

NUORA CONTRO SUOCERA