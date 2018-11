6 nov 2018 18:49

QUI CASCA L’OLIVERIO NEL PANIERE – NUOVA INDAGINE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA: IL GOVERNATORE NEI GUAI INSIEME A 5 ASSESSORI E DUE DIRIGENTI PER LA NOMINA A DIRIGENTE DI UN DIPENDENTE CHE ERA STATO SOSPESO DAL TRIBUNALE DI CATANZARO – PER OLIVERIO È LA SECONDA GRANA GIUDIZIARIA IN POCHI MESI: AD AGOSTO ERA STATO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER L’INCHIESTA SU “CALABRIA VERDE”