28 ott 2018 09:56

QUI FRANA TUTTO – QUATTRO PERSONE SONO MORTE A ISOLA CAPO RIZZUTO, IN PROVINCIA DI CROTONE, DOPO ESSERE RIMASTE SEPOLTE IN UNA FRANA . LE VITTIME SONO L’IMPRENDITORE MASSIMO MARRELLI E TRE OPERAI CHE STAVANO LAVORANDO ALLA RETE FOGNARIA DELLA SUA VILLA – ALLERTA IN TUTTA ITALIA PER IL MALTEMPO