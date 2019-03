"DARE UNA MANO" NEL MOMENTO DEL BISOGNO - UN SACERDOTE AMERICANO 75ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER PALPEGGIATO UNA DONNA MENTRE LE DAVA L’ESTREMA UNZIONE: DOPO AVERLE UNTO IL PETTO CON L'OLIO, LE HA TOCCATO IL SENO, LE HA PIZZICATO I CAPEZZOLI E HA TENTATO DI FARSI STRADA NELLE MUTANDE... – SFORTUNATAMENTE PER IL PRETE PORCONE LA SIGNORA NON È MORTA E…

Ida Artiaco per "www.fanpage.it"

Avrebbe palpeggiato una donna mentre le dava l'estrema unzione. Per questa pesante accusa è stato arrestato Gerold Langsch, sacerdote 75enne di Austin, in Texas, Stati Uniti.

L'ultimo scandalo, dopo quelli legati alla pedofilia, che sta investendo la Chiesa cattolica a stelle e strisce si è consumato lo scorso mese di ottobre ma l'uomo è stato arrestato per aggressione solo ieri, mercoledì 20 marzo, quando la notizia è stata diffusa dalla stampa locale, con tanto di foto del prete fermato. I fatti si sarebbero verificati nella casa della vittima, che è ancora viva.

Langsch avrebbe unto il petto della donna con l'acqua santa, cominciando a toccarle il seno e pizzicandole i capezzoli. "Si sente bene, adesso?", le avrebbe anche chiesto, prima di tentare di far scivolare la mano nel suo pannolino, senza riuscirci.

Come si legge nel verbale della polizia, il sacerdote avrebbe raggiunto la donna a casa mentre era a riposo in seguito ad alcune complicazioni dovute al diabete per amministrarle il sacramento dell'unzione degli infermi, un sacramento di assoluzione che viene riservato a chi è gravemente malato e in pericolo di vita. È stato il marito della vittima a contattarlo.

Quest'ultima, di cui non è stata resa nota l'identità, ha detto alla polizia di essere rimasta sotto choc e fortemente a disagio per quanto successo. "Mi sento come un pezzo di carne sporco, andato a male", avrebbe dichiarato.

La polizia è stata avvertita del fatto solo cinque giorno dopo la presunta aggressione, ma le indagini sono andate a rilento a causa delle condizioni di salute della donna, che finalmente all'inizio del mese è stata in grado di riconoscere il suo aggressore.

Arrestato, il prete, intanto, è tornato libero dopo il pagamento della cauzione, fissato a 15mila dollari. Se verrà dichiarato colpevole potrebbe dover rimanere in carcere per un anno. Intanto, in un comunicato la Diocesi cattolica di Austin ha sottolineato che Langsch è stato parroco della chiesa di San Paolo fino al mese scorso, quando "ha ricevuto un rapporto che testimoniava come il 75enne avesse superato i limiti con un adulto".

La diocesi ha anche aggiunto che collaborerà pienamente con la polizia e chiede a chiunque abbia informazioni sulle azioni del sacerdote a contattare immediatamente gli inquirenti.

