FEDE SENZA SPERANZA - IL TRIBUNALE DI GENOVA HA DISPOSTO L’ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PER EMILIO FEDE CHE DOVRÀ TESTIMONIARE AL PROCESSO A CARICO DI FRANCESCO CHIESA SOPRANI, EX AGENTE TELEVISIVO, ACCUSATO DI AVERE DIFFAMATO RUBY RUBACUORI – L’EX DIRETTORE ERA CITATO NEL MESI SCORSI, MA AVEVA FATTO SAPERE DI NON POTERE ESSERE PRESENTE. E INVECE SARA' ACCOMPAGNATO IN AULA DAI CARABINIERI...