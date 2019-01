“MENOMALE CHE NON MI HANNO STRETTO L’UCCELLO” – BERLUSCONI È TORNATO IL BATTUTISTA DI UN TEMPO? IN SARDEGNA STRINGE MANI A TUTTI E SCHERZA DOPO LA CALOROSA ACCOGLIENZA RICEVUTA IN UN BAR – SI VOTA PER IL SEGGIO VACANTE DOPO LE DIMISSIONI DELLO SKIPPER M5S MURA. IL BANANA LO SFOTTE SU TWITTER: “QUALCUNO DICE CHE I GRILLINI SONO ‘SCAPPATI DI CASA’, LUI È SCAPPATO IN BARCA” – VIDEO