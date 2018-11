jane alexander

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

Jane Alexander è sicuramente una delle concorrenti che si sta vivendo appieno la sua esperienza nella casa del Gf Vip. Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo ex (?) fidanzato - bellamente rifiutatata - si è innamorata di un altro concorrente Elia Fongaro. E ora che Elia è fuori dal gioco, Jane si sente sola e si lascia andare a "fantasie". La celebre attrice, infatti, ha confessato ai suoi compagni di gioco di aver chiesto a due volti noti della televisione di fare sesso a tre con lei.

A sollevare il caso hot, ci ha pensato la Gialappa's band nell'ultima puntata di Mai dire Grande Fratello Vip. In un filmato mandato in onda dai Gialappi, Jane Alexander ha raccontato tutti nei minimi particolari: "Quando, tempo fa, è emerso un duo comico famoso ho iniziato a sentirmi attratta da entrambi. Così ho scritto loro su Facebook dicendo che volevo fare l'amore con tutti e due". Sbalorditi, gli inquilini hanno esclamato: "Un'orgia". Ma Jane ha glissato facendo finire tutto in un "no, semmai un 'threesome' (sesso a tre, ndr)".

Ma chi saranno stati i fortunati di questo desiderio di Jane?

