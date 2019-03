"SEMBRAVA IL TITANIC" - E’ INIZIATA AL LARGO DELLA NORVEGIA L’EVACUAZIONE DI 1300 PERSONE DALLA NAVE DA CROCIERA IN AVARIA - AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL POSTO VENTO FORTE E ONDE MOLTO ALTE, LE TESTIMONIANZE DEI PASSEGGERI: "TERRIFICANTE. MAI VISSUTO NIENTE DI COSÌ SPAVENTOSO" – LE SCENE DI PANICO A BORDO: VIDEO!

Da www.corriere.it

nave in avaria norvegia

È in corso al largo della Norvegia l'evacuazione di 1.300 passeggeri dalla nave da crociera Viking Sky con problemi ai motori. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media, aggiungendo che navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano anche vento forte e onde molto alte. La nave, inaugurata nel 2017 e consegnata dal costruttore Fincantieri, ha riscontrato problemi intorno alle 14 a 2,5 miglia (4,6 chilometri) dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia, e ha lanciato l'Sos, aggiunge la Bbc.

nave in avaria norvegia

Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, tra i 180 passeggeri già evacuati dalla nave: nella notte l'evacuazione delle altre più di mille persone ancora a bordo. Intorno a mezzanotte uno dei motori della nave è stato riavviato, rendendo l'imbarcazione più stabile e in grado di allontanarsi leggermente dalla costa, verso sud-ovest, mentre continua l'evacuazione dei passeggeri a bordo. Il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto potrà accoglierle tutte. I soccorritori hanno aggiunto che le operazioni accelereranno appena ci sarà più luce e migliorerà il tempo.

«È stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso», ha detto alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave. Janet Jacob è stata tra i primi a essere portati via dalla nave in elicottero tra venti e mare forte. «Sembrava un tornado», ha raccontato aggiungendo di aver cominciato a pregare «per la salvezza di tutti a bordo».

nave in avaria norvegia

«La barca ha solo un motore accesoe il vento è abbastanza forte (soffia a 38 nodi, ndr)», ha detto il capo delle operazioni della polizia Tor Andre Franck. Franck ha aggiunto che «per evacuare tutti ci vorrà del tempo, anche per salvaguardare la particolare fauna presente nell'area (composta da una barriera di coralli d'acqua fredda, ndr) ». Secondo il sito MarineTraffic, aggiunge la Bbc, la Viking Sky era in rotta da Tromso a Stavanger, nel sud della Norvegia.

Anche un mercantile, Hagland Captain, è in avaria non lontano dalla nave da crociera Viking Sky. Due elicotteri che partecipano alle operazioni di soccorso dei 1300 passeggeri della nave sono stati dirottati verso il cargo per l'eventuale evacuazione dei 9 membri dell'equipaggio a bordo. Lo riferisce l'emittente pubblica norvegese Nrk. Anche l'Hangland Captain ha avuto un problema ai motori e ora sarebbe all'ancora, mentre nella zona le condizioni meteo marine restano proibitive.

nave in avaria norvegia