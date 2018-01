"SOSTARE DIETRO LA LINEA GIALLA!" UNA RAGAZZA HA VISSUTO L’INCUBO PEGGIORE DI TUTTI I NEWYORCHESI: FINIRE SOTTO LA METROPOLITANA. DOPO AVER PERSO IMPROVVISAMENTE I SENSI UNA 22ENNE È FINITA SOTTO LE ROTAIE IN UNA STAZIONE DI BROOKLYN, MENTRE ARRIVAVA IL TRENO... (FOTO)

DAGONEWS

incidente in metro

Giovedì scorso, intorno alle 11.15 del mattino, Rikke Bukh, 22 anni, è caduta sulle rotaie della metro diretta a Manhattan alla fermata di Bedford Avenue, Williamsburg, mentre il treno stava entrando in stazione.

L’autista si è precipitato immediatamente fuori dal treno esclamando “O mio Dio, O mio Dio! È stata presa?” mentre controllava le condi<zioni della ragazza.

Per puro miracolo, la ragazza è caduta tra le rotaie e la banchina, sopravvivendo.

incidente in metro 2

La giovane donna ha avuto una mancanza, perdendo l’equilibrio e cadendo dalla piattaforma su cuiaspettacva l’arrivo del treno, ha riferito la polizia al New York Post.

“È stata una scena terrificante a cui assistere, pensare di aver appena visto qualcuno morire” ha raccontato un testimone. “Il treno si è fermato, e lei ci si trovava sotto.”

incidente in metro 3

La ragazza però ha iniziato ha chiedere aiuto. Era talmente traumatizzata da non riuscire a sentire più le gambe sentendosi impotente.

I primi soccorsi sono arrivati in fretta, liberando Brukh in circa 20 minuti. Le cause dello svenimento sono ignote, hanno riportato i pompieri, “ma è un buon motivo per ricordarsi di stare sempre lontano dai binari quando si aspetta il treno.”

