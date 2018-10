"TUO FIGLIO HA PROBLEMI DI UDITO PER PROTEGGERSI DALLA TUA MUSICA DI MERDA" – VIDEO: IL PICCOLO LEONE DI CASA FERRAGNEZ È STATO OPERATO ALL’ORECCHIO PER UN PROBLEMA CHE POTEVA COMPROMETTERGLI L’UDITO E GLI HATER SI SCAGLIANO SULLA COPPIA NON RISPARMIANDO IL BAMBINO – FEDEZ E CHIARA, DOPO AVER RACCONTATO CON LE LACRIME AGLI OCCHI CHE L’INTERVENTO È RIUSCITO, RISPONDONO AGLI ODIATORI DEL WEB: ‘CHE PELO SULLO STOMACO’

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

«Un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito, fortunatamente nulla di grave». Chiara Ferragni e Fedez, all’unisono, rivelano su Instagram la «semplice» ma necessaria operazione alla quale si è dovuto sottoporre il figlio Leone: «Gli hanno messo dei tubicini nelle orecchie pereliminare il liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo periodo, avrebbe potuto causargli perdita di udito», spiega la fashion blogger a margine di una foto con in braccio il bebè. «Lui sta bene ed è già tornato a casa con noi».

Sia per Chiara che per Fedez, diventati genitori lo scorso marzo, non è stata comunque una giornata semplice al Children’s Hospital di Los Angeles. «Vedere tantissimi genitori salutare i propri bambini che dovevano sottoporsi a interventi ben più invasivi (alcuni a cuore aperto) mi ha fatto piangere tutto il tempo e mi ha fatto capire, ancora una volta, che se si è in salute non ci si può lamentare, il resto è secondario», aggiunge l’influencer.

«Da quando sono mamma vedere altri bambini soffrire mi fa fermare il cuore» «Sto postando queste parole per ricordare, a me in primis, quanto siamo fortuati, ogni giorno». Sulla stessa lunghezza d’onda anche papà Fedez, che proprio oggi – 15 ottobre – ha compiuto 29 anni.

«Sarà un pensiero scontato e banale, lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto “quando c’è la salute c’è tutto”», scrive il cantante accanto ad un video dove coccola Leone. «Mi rendo conto di esserefortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più».

La notizia dell’intervento a Leone arriva poche ore dopo quella dellacandidatura della Ferragni all’Ambrogino d’oro, il prestigioso premio che ogni anno Milano dà a chi ha offerto un «contributo speciale alla città». Una nomination che ha sollevato qualche – poco spiegabile – malumore: polemiche alle quali Chiara, soprattutto oggi, avrà dato ben poco peso.

