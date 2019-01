RICCHI E CAPRICCI – ECCESSI, SCATTI D'IRA E STRAMBERIE: LE STAR DEL CINEMA CONOSCIUTE PER IL LORO CARATTERE DIFFICILE - DALL’ANTIPATICA E NOIOSA ANNE HATHAWAY ALLE SFURIATE VIOLENTE DI RUSSELL CROWE – E SE KATHERINE HEIGL SPUTA SU "GREY’S ANATOMY" (LA SERIE TV CHE L’HA RESA FAMOSA), EDWARD NORTON HA IL VIZIO DI RIMETTERE MANO ALLA SCENEGGIATURA – E BILL MURRAY...

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

Lindsay Lohan

anne hathaway

Il passato burrascoso di Lindsay Lohan, condizionato dalla dipendenza da alcool e droga, ha influenzato pesantemente la sua vita lavorativa. A causa dei suoi eccessi spesso e volentieri si è presentata in ritardo sul set e in alcune occasioni si è anche dimenticata le battute da recitare.

Zach Braff

Chi lo avrebbe mai detto? L'adorabile dottor J.D. (John Dorian) di Scrubs - ovvero l'attore Zach Braff - è stato descritto da alcune persone che hanno lavorato con lui come una persona irascibile e intrattabile.

christian bale

Christian Bale

Qualche anno fa ha fatto il giro del web l'audio dello sfogo di Christian Bale avvenuto sul set del film Terminator: Salvation. Il motivo dietro tutta quella rabbia? Il direttore della fotografia Shane Hurlbut lo aveva interrotto nel bel mezzo di una scena particolarmente intensa. In seguito Bale ha chiesto scusa per quanto accaduto, sostenendo di essersi comportato «come un punk».

edward norton

Anne Hathaway

Considerata antipatica, noiosa e capricciosa Anne Hathaway è finita nel mirino degli haters per una serie di passi falsi come il discorso di ringraziamento ai Golden Globe del 2013 (giudicato troppo freddo e distaccato). Negli ultimi anni ha deciso di riconquistare il suo pubblico, mostrando soprattutto sui social un lato di sè più autoironico e divertente.

charlie sheen

Charlie Sheen

Regola numero uno per un attore: mai dare del "clown" e dello "stupido" al tuo produttore (Chuck Lorre) se stai ancora lavorando con lui. E' anche per questo che Charlie Sheen - ai tempi l'attore più pagato della tv americana - nel 2011 è stato licenziato dalla serie Due uomini e mezzo. Le conseguenze delle sue intemperanze Sheen le paga ancora oggi: ha raccontato recentemente di non riuscire più a trovare un lavoro stabile e di essere «finito nella lista nera di Hollywood».

bill murray

Katherine Heigl

Nella vita privata Katherine Heigl è molto diversa dal personaggio di Izzie Stevens di Grey's Anatomy, e non ha fatto molto per rendersi simpatica agli occhi del pubblico: l'attrice infatti negli anni passati non ha perso occasione per criticare la serie tv che l'ha resa famosa ed è stata accusata più volte di ipocrisia e manie di protagonismo.

Qualche mese fa però in un'intervista rilasciata al The Daily Telegraph ha fatto pubblica ammenda, ammettendo di essersi comportata in maniera arrogante nei primi anni della sua carriera («Mi sentivo intoccabile e carina, in cima al mondo)».

katherine heigl

Russell Crowe

Chi lavora o ha a che fare con Russell Crowe sa che da un momento all'altro potrebbe essere investito da un suo scatto d'ira. E questo accade non solo sul set: ne sa qualcosa il portiere di un albergo di New York a cui l'attore tirò un telefono in faccia nel 2005.

Ma Crowe non ci sta ad essere dipinto come una persona aggressiva: «In alcuni casi ho avuto un comportamento fuori dalle righe - ha detto una volta in un'intervista - ma avere un temperamento forte è molto diverso dall'essere una persona rabbiosa».

shannen doherty

Edward Norton

Edward Norton è considerato un attore di altissimo livello, ma ha un 'vizio': spesso vuole rimettere mano alla sceneggiatura, e questo può risultare parecchio fastidioso per chi lavora con lui.

Dopo aver girato nel 2008 L'incredibile Hulk non è stato riconfermato dalla Marvel per interpretare di nuovo il ruolo di Bruce Banner/Hulk in The Avengers (2012). Il motivo lo ha rivelato proprio l'attore a distanza di 10 anni dal fattaccio: «Volevo una sceneggiatura migliore».

zach braff

Bill Murray

Bill Murray litiga spesso con i colleghi e i registi con cui si trova a lavorare. Un episodio su tutti: come hanno riferito alcuni insider durante le riprese di Charlie's Angels, nel bel mezzo di una scena, è stato capace di dire a Lucy Liu «capisco perché sei qui, e hai talento...ma cosa diavolo ci fai qui? Non sai recitare!».

Shannen Doherty

russell crowe

Il carattere difficile di Shannen Doherty le ha sempre causato molti problemi sul set, fin da quando interpretava Brenda Walsh in Beverly Hills 90210. Ma forse comportarsi come una ragazza tosta è l'unico modo per farsi rispettare: è questa la filosofia di vita dell'attrice, che non a caso ha deciso di intitolare la sua autobiografia uscita nel 2010 Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life With Style and (the Right) Attitude.

