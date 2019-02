SPINGENDO CONTE E MOURINHO PIU’ IN LA’ – SPALLETTI PROVA A RESISTERE: “SONO IN BALLO LE NOSTRE CARRIERE. E' UN MOMENTO IN CUI È LECITO METTERE IN DISCUSSIONE TUTTO. MA NON È TUTTO DA BUTTARE. IN ESTATE IO E L’INTER CI SIAMO LEGATI PER TRE ANNI PERCHÉ SI DOVEVA FARE UN PERCORSO. SE NON SONO CAMBIATE NEMMENO PER LA SOCIETÀ MI FA PIACERE, MA NESSUNO PUÒ AIUTARCI…