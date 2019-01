RIHANNA, FACCELE VEDÈ – RIHANNA PRESENTA LA SUA NUOVA COLLEZIONE DI INTIMO PER SAN VALENTINO E PUBBLICA SUI SOCIAL LE SUE FOTO SUPER HOT, GIOCANDO CON L'EROTISMO: GUANTI DI VELLUTO E REGGISENO E MUTANDINE CHE LASCIANO POCO ALL’IMMAGINAZIONE – LE IMMAGINI INFIAMMANO IL WEB (FOTO BOLLENTI)

Non solo cantante, Rihanna è anche modella e soprattutto influencer. In attesa di scoprire se, nel corso del 2019 verrà lanciato il suo prossimo album, l’iconica protagonista della musica contemporanea, si getta in una nuova avventura. Dopo la linea di cosmetici, è disponibile da oggi 9 Gennaio, la collezione di lingerie dal titolo Savage X Fenty.

Una collezione hot che gioca sull’erotismo e sulle trasparenze. Ed è proprio Rihanna che pubblicizza la sua ultima creazione, condividendo con i fan una foto molto seducente che mette in mostra le forme procaci della giovane artista.

Nella foto su Instgram compare con un paio di guanti di velluto, occhi socchiusi e reggiseno rosso in bella vista. Una collezione nata proprio per accendere la passione e per celebrare il giorno di San Valentino. Infatti la Savage X Fenty include body e accessori piccanti per una serata proibita.

Sull’account ufficiale della collezione è possibile ammirare quasi tutta la linea grazie ad alcuni scatti artistici, mentre sul sito web ufficiale, c’è lo store su cui poter acquistare i prodotti.

Rihanna inoltre ha rivolto la collezione Savage X Fenty a tutti i tipi di donna, sia a quella formosa che a quella magra come un grissino. L’artista è sempre stata convinta del potere dell’inclusività.

