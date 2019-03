IL RITORNO DEL MAESTRO – DOPO MESI DI INDISCREZIONI SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, FRANCO BATTIATO PUBBLICA UNA NOTA PER TRANQUILLIZZARE I FAN: “A CHI MI CHIEDE DELLA MIA SALUTE DICO CHE IL PEGGIO È PASSATO. ORA VA MOLTO MEGLIO, SONO TORNATO A MIO AGIO CON LA PITTURA E TALVOLTA MI SIEDO AL PIANOFORTE. OGGI STO LAVORANDO A…” (VIDEO)

Franco Battiato pubblica una nota, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una presunta grave malattia. Battiato, che domani compie 74 anni, parla in occasione del 20ø anniversario di «Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili» (1999), per il quale Universal pubblica per la prima volta un'edizione limitata e numerata in vinile.

«A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo».

