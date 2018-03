10 mar 2018 18:45

IL RITORNO DEI SOPRANOS - L’IDEATORE E PRODUTTORE DAVID CHASE HA ANNUNCIATO UN PREQUEL CHE ANDRÀ IN ONDA SU HBO, AMBIENTATO NEL NEW JERSEY DEGLI ANNI SESSANTA - I SOPRANOS SONO ANDATI IN ONDA PER SEI STAGIONI TRA IL 1999 E IL 2007, VINCENDO 21 EMMY E PORTANDO ALLA RIBALTA IL COMPIANTO JAMES GANDOLFINI ED EDIE FALCO