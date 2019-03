27 mar 2019 16:51

RIUSCITE A INDIVIDUARE COSA C’È CHE NON VA IN QUESTA SEQUENZA DI IMMAGINI? APPARENTEMENTE NULLA VISTO CHE IL SOGGETTO È UNA MODELLA SUPER SEXY CHE POSA DURANTE UN SERVIZIO FOTOGRAFICO – MA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI SOCIAL NON SONO STATE NÉ LE SUE FORME NÉ IL SUO SGUARDO AMMICCANTE… (VIDEO)